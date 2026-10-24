Маленька чемпіонка: Усик замилував мережу відпочинком з молодшою донечкою
Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина поділилася в інстаграм милими кадрами з молодшою донькою Марією. На відео спортсмен допомагає дівчинці тренуватися на турніку.
Боксер зробив репост сімейної сторіс у своєму профілі. На опублікованих кадрах видно, як Усик підтримує доньку під час вправ.
Що відомо про молодшу доньку Усиків
Марія вже помітно підросла, а зірковий тато, попри насичений спортивний графік, знаходить час для спілкування з малечею.
Ймовірно, відео зняли в Іспанії, де перебувають сини подружжя та розташований тренувальний табір боксера. Водночас точне місце зйомки Катерина не уточнювала.
Марія – четверта дитина в родині Олександра та Катерини Усиків. У дівчинки є старша сестра Єлизавета та двоє братів – Кирило й Михайло.
Батьки тривалий час намагалися оберігати приватність молодшої доньки, однак згодом Катерина почала частіше публікувати сімейні фото та відео в соціальних мережах. Вона показує, як Марія підростає, гуляє, грається на дитячих майданчиках і проводить час із батьком.
Зворушливі моменти за участю дівчинки регулярно з'являються і в соцмережах самого боксера. На відео Усик бавиться з донькою вдома, танцює з нею та бере участь у її дитячих розвагах.
Наразі Марія переважно живе в Україні разом із мамою та старшою сестрою, тоді як її брати перебувають в Іспанії.
Перший бій Усик – Ф'юрі / Фото Getty Images
Особливе місце молодша донька посіла й у спортивній історії батька. Під час першого поєдинку Усика проти Тайсона Ф'юрі на шортах українського боксера було вишите ім'я Марії на тлі синьо-жовтого прапора.