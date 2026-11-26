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На думку фахівця, протистояння двох непереможених боксерів може стати справжньою окрасою світового боксу завдяки контрасту їхніх стилів. Про це він розповів на ютуб-каналі Seconds Out.

Стиль Бенавідеса проти майстерності Усика

Він порівняв манеру ведення бою американця з колишнім суперником Усика – Тайсоном Ф'юрі, відзначивши видовищність і темп Бенавідеса.

Бенавідес нагадує мені Тайсона Ф'юрі. У них схожі риси, обидва – агресивні бійці. Звісно, Бенавідес значно легший, менший за габаритами, тому він набагато швидший. Він викидає серії ударів, і за ним просто цікаво спостерігати. У кожному поєдинку він викладається на повну – завжди йде вперед із настроєм "знайти й знищити"– сказав експерт.

Водночас тренер високо оцінив боксерський інтелект та досягнення 39-річного українця, назвавши єдиним його вразливим місцем вік.

А з іншого боку – Усик, майстер боксу. Він неймовірно розумний, гострий, непереможений. Він ніколи не програвав і бився виключно з найкращими. Єдине, що може сповільнити такого бійця, як Усик, – це вік. До того ж він – шульга, а Бенавідесу ще ніколи не доводилося битися з кимось на кшталт нього– зазначив він.

Роблес підсумував, що сподівається на організацію цього поєдинку, після якого Бенавідес у майбутньому зможе претендувати на статус другого мексиканського чемпіона світу в надважкій вазі.

Що відомо про переговори та графік боксерів

Наразі бій між Усиком та Бенавідесом не має офіційної дати, проте команди ведуть активні переговори. Очікується, що поєдинок пройде у першій важкій вазі (крузервейті) у 2027 році і може стати фінальним акордом у кар'єрі українця.

До того як зустрітися в рингу, на боксерів чекають проміжні виклики: 5 грудня Бенавідес проведе об'єднавчий поєдинок за титули WBA, WBO та WBC проти польського чемпіона Міхала Цесляка в Аризоні (США), а вже у травні планує поборотися за пояс IBF з австралійцем Джеєм Опетаєю.

Паралельно команда Усика розглядає можливість провести бій за вакантний титул IBF, щоб українець також підійшов до потенційного бою в статусі чемпіона.