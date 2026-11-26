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По мнению эксперта, противостояние двух непобежденных боксеров может стать настоящим украшением мирового бокса благодаря контрасту их стилей. Об этом он рассказал на ютуб-канале Seconds Out.

Стиль Бенавидеса против мастерства Усика

Он сравнил манеру ведения боя американца с бывшим соперником Усика – Тайсоном Фьюри, отметив зрелищность и темп Бенавидеса.

Бенавидес напоминает мне Тайсона Фьюри. У них схожие черты, оба – агрессивные бойцы. Конечно, Бенавидес значительно легче, меньше по габаритам, поэтому он намного быстрее. Он наносит серии ударов, и за ним просто интересно наблюдать. В каждом поединке он выкладывается на полную – всегда идет вперед с настроем "найти и уничтожить"– сказал эксперт.

В то же время тренер высоко оценил боксерский интеллект и достижения 39-летнего украинца, назвав его единственным уязвимым местом возраст.

А с другой стороны – Усик, мастер бокса. Он невероятно умный, сообразительный, непобедимый. Он никогда не проигрывал и дрался исключительно с лучшими. Единственное, что может замедлить такого бойца, как Усик, – это возраст. К тому же он – левша, а Бенавидесу еще никогда не приходилось драться с кем-то подобным ему– отметил он.

Роблес подытожил, что надеется на организацию этого поединка, после которого Бенавидес в будущем сможет претендовать на статус второго мексиканского чемпиона мира в супертяжелом весе.

Что известно о переговорах и графике боксеров

На данный момент бой между Усиком и Бенавидесом не имеет официальной даты, однако команды ведут активные переговоры. Ожидается, что поединок пройдет в первом тяжелом весе (крузервейте) в 2027 году и может стать финальным аккордом в карьере украинца.

До того как встретиться на ринге, боксеров ждут промежуточные поединки: 5 декабря Бенавидес проведет объединительный бой за титулы WBA, WBO и WBC против польского чемпиона Михала Цесляка в Аризоне (США), а уже в мае планирует побороться за пояс IBF с австралийцем Джеем Опетаей.

Параллельно команда Усика рассматривает возможность провести бой за вакантный титул IBF, чтобы украинец также подошел к потенциальному бою в статусе чемпиона.