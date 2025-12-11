Усик дізнався суперника у випадку перемоги над Вайлдером

Олександр Усик чекає офіційного підтвердження бою із Деонтеєм Вайлдера.Поєдинок може відбутись у першій половині 2026 року.

Олександр Усик попросив WBC про добровільний захист титулу у бою проти Деонтея Вайлдера. Після чого визначились потенційний суперник непереможного українця, передає 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

З ким може побитись Усик?

У випадку перемоги над "Бронзовим бомбардувальником" на Усика чекати обов'язковий захист чемпіонського поясу.

Опонент українця може визначитись у бою Агіта Кабаєла проти Даміана Книби, який запланований на 10 січня 2026 року. Адже Кабаєл є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC, але це звання йому ще потрібно 10 січня захистити.

У команді Усика заінтригували майбутнім боксера

Сергій Лапін, директор команди українського чемпіона, у коментарі Ready to Fight розповів, що незабаром менеджер українця Егіс Клімас повідомить цікаву інформацію.

"Команда працює над цим. Думаю, менеджер Егіс Клімас скоро поділиться з вами чимось цікавим. Я скажу так: у 2026 році ми знову побачимо Усика в ринзі. Усьому свій час", – сказав Лапін.

Відзначимо, що перемовини між командами Усика та Вайлдера вже тривають. Колишній боксер Баррі Макгіган впевнений, що Усик може впасти на канвас навіть від одного удару американця.

Що відомо про потенційних суперників Усика?