Усик узнал соперника в случае победы над Уайлдером

Александр Усик ждет официального подтверждения боя с Деонтеем Уайлдером, поединок может состояться в первой половине 2026 года.

Александр Усик попросил WBC о добровольной защите титула в бою против Деонтея Уайлдера. После чего определились потенциальный соперник непобедимого украинца, передает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

С кем может подраться Усик?

В случае победы над "Бронзовым бомбардировщиком" Усика ждать обязательная защита чемпионского пояса.

Оппонент украинца может определиться в бою Агита Кабаела против Дамиана Кныбы, который запланирован на 10 января 2026 года. Ведь Кабаел является временным чемпионом мира по версии WBC, но это звание ему еще нужно 10 января защитить.

В команде Усика заинтриговали будущим боксера

Сергей Лапин, директор команды украинского чемпиона, в комментарии Ready to Fight рассказал, что вскоре менеджер украинца Эгис Климас сообщит интересную информацию.

"Команда работает над этим. Думаю, менеджер Эгис Климас скоро поделится с вами чем-то интересным. Я скажу так: в 2026 году мы снова увидим Усика в ринге. Всему свое время", – сказал Лапин.

Отметим, что переговоры между командами Усика и Уайлдера уже продолжаются. Бывший боксер Барри Макгиган уверен, что Усик может упасть на канвас даже от одного удара американца.

Что известно о потенциальных соперниках Усика?