І це не Ф'юрі: Усик несподівано погодився на сенсаційний бій проти колишнього чемпіона

Була інформація, що Олександр Усик вже почав підготовку до свого наступного бою. Наразі контракт про новий двобій Усика не підписаний, але українець отримав обов'язкового суперника у вигляді Фабіо Вордлі.

Однак колишній чемпіон світу Енді Руїз сповістив несподівану інформацію. Мексиканський боксер розповів, що мав особистий діалог з Олександром Усиком, передає 24 Канал із посиланням на Covers.

З ким хоче побитись Усиком?

Руїз сказав Усику, що для нього було б честю вийти у ринг проти нього. На що отримав неочікувану відповідь від українського чемпіона.

Приблизно кілька тижнів тому ми переписувалися. Здається, першим мені написав сам Усик. Я відповів: "Брате, з великою повагою, для мене була б честь вийти з тобою в ринг". А він сказав: "Усе буде в свій час, за волею Бога, ми це влаштуємо". І я подумав: "Ого!"

– сказав Руїз.

До слова, новозеландський боксер Джозеф Паркер оцінив потужність ударів своїх колишніх суперників. Паркер якраз виділив удар Руїза.

"Джо Джойс мене нокаутував, Діллан Уайт мене нокаутував, Чжілей Чжан мене нокаутував, але той хто насправді залишив враження – це Енді Руїс. Просто через швидкість його ударів, це мене вразило. Я зміг відновитися, але він дійсно сильно б'є. Всі хлопці сильно б'ють, але Руїс виділяється", – цитувало слова Паркера видання talkSPORT.

Що відомо про Енді Руїза?

Наприкінці березня 2009-го Руїз дебютував на профі-рингу.

Відтоді провів у професіоналах 35 переможних боїв (22 – нокаутом), зазнав 2-х поразок та розписав одну нічию (дані BoxRec).

Востаннє Руїз виходив у ринг на початку серпні 2024-го року, коли якраз не зміг перемогти американця Джарелла Міллера.

Цікаво, що ще влітку минулого року Енді в інтерв'ю ProBox TV висловлював своє бажання побитись із Усиком, Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Відзначимо, що була інформація, що Усик відмовився від бою проти 20-річного непереможного британця Мозеса Ітауми.