И это не Фьюри: Усик неожиданно согласился на сенсационный бой против бывшего чемпиона

Была информация, что Александр Усик уже начал подготовку к своему следующему бою. Сейчас контракт о новом поединке Усика не подписан, но украинец получил обязательного соперника в виде Фабио Уордли.

Однако бывший чемпион мира Энди Руиз известил неожиданную информацию. Мексиканский боксер рассказал, что имел личный диалог с Александром Усиком, передает 24 Канал со ссылкой на Covers.

Интересно Легенда бокса назвал бойца, которому не стоит драться с Усиком

С кем хочет подраться Усик?

Руиз сказал Усику, что для него было бы честью выйти в ринг против него. На что получил неожиданный ответ от украинского чемпиона.

Примерно несколько недель назад мы переписывались. Кажется, первым мне написал сам Усик. Я ответил: "Брат, с большим уважением, для меня была бы честь выйти с тобой в ринг". А он сказал: "Все будет в свое время, по воле Бога, мы это устроим". И я подумал: "Ого!"

– сказал Руиз.

К слову, новозеландский боксер Джозеф Паркер оценил мощность ударов своих бывших соперников. Паркер как раз выделил удар Руиза.

"Джо Джойс меня нокаутировал, Диллан Уайт меня нокаутировал, Чжилей Чжан меня нокаутировал, но тот кто на самом деле оставил впечатление – это Энди Руис. Просто из-за скорости его ударов, это меня поразило. Я смог восстановиться, но он действительно сильно бьет. Все ребята сильно бьют, но Руис выделяется", – цитировало слова Паркера издание talkSPORT.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Что известно об Энди Руизе?

В конце марта 2009-го Руиз дебютировал на профи-ринге.

С тех пор провел в профессионалах 35 победных боев (22 – нокаутом), потерпел 2-х поражений и расписал одну ничью (данные BoxRec).

Последний раз Руиз выходил в ринг в начале августе 2024-го года, когда как раз не смог победить американца Джарелла Миллера.

Интересно, что еще летом прошлого года Энди в интервью ProBox TV выражал свое желание подраться с Усиком, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Отметим, что была информация, что Усик отказался от боя против 20-летнего непобедимого британца Мозеса Итаумы.