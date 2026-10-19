Він високо оцінив прогрес Дюбуа та зазначив, що той суттєво додав у майстерності за останні роки. Про це він розповів на ютуб-каналі Playbook Boxing.

Усик двічі перемагав Дюбуа

Водночас Воррен не виключає, що український боксер може замислитися над завершенням кар'єри. За словами промоутера, в останньому поєдинку Усика могло скластися враження, що його час на професійному рингу добігає кінця.

Даніель зараз перебуває на зовсім іншому рівні. Він – серйозний виклик для будь-кого. Щодо Усика, особливо враховуючи його вік, було б цікаво подивитися на їхній реванш, якби він колись відбувся. Але Даніель – це щось особливе. Він вийшов на чудовий рівень,

– заявив промоутер.

Однак функціонер визнав видатний рівень українця та додав, що в разі продовження кар'єри Олександр може зустрітися з одним із бійців його команди.

Не знаю, чи захоче він продовжувати, але якщо вирішить залишитися – нехай приїжджає і б'ється з кимось із наших хлопців. Це буде нескладно організувати. Мені дуже подобається працювати з ним і його командою,

– наголосив Воррен.

Нагадаємо, Усик і Дюбуа вже двічі зустрічалися на професійному рингу. У серпні 2023 року українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді, а в липні 2025-го достроково здолав його в реванші, завершивши бій у п'ятому раунді.

Водночас серед можливих суперників Усика продовжує фігурувати й Тайсон Ф'юрі, який має провести бій проти Ентоні Джошуа 11 грудня в Кардіффі. Результат цього протистояння може вплинути на подальші плани британського ексчемпіона.