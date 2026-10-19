Не Ф'юрі: Усику запропонували несподіваного суперника для трилогії

Промоутер чемпіона світу за версією WBO Даніеля Дюбуа Френк Воррен висловив зацікавленість в організації третього поєдинку свого підопічного проти Олександра Усика. Британський функціонер вважає, що його боксер уже досяг рівня, на якому може стати серйозним викликом для українця.

Він високо оцінив прогрес Дюбуа та зазначив, що той суттєво додав у майстерності за останні роки. Про це він розповів на ютуб-каналі Playbook Boxing.

Усик двічі перемагав Дюбуа

Водночас Воррен не виключає, що український боксер може замислитися над завершенням кар'єри. За словами промоутера, в останньому поєдинку Усика могло скластися враження, що його час на професійному рингу добігає кінця.

Даніель зараз перебуває на зовсім іншому рівні. Він – серйозний виклик для будь-кого. Щодо Усика, особливо враховуючи його вік, було б цікаво подивитися на їхній реванш, якби він колись відбувся. Але Даніель – це щось особливе. Він вийшов на чудовий рівень,

– заявив промоутер.

Однак функціонер визнав видатний рівень українця та додав, що в разі продовження кар'єри Олександр може зустрітися з одним із бійців його команди.

Не знаю, чи захоче він продовжувати, але якщо вирішить залишитися – нехай приїжджає і б'ється з кимось із наших хлопців. Це буде нескладно організувати. Мені дуже подобається працювати з ним і його командою,

– наголосив Воррен.

Нагадаємо, Усик і Дюбуа вже двічі зустрічалися на професійному рингу. У серпні 2023 року українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді, а в липні 2025-го достроково здолав його в реванші, завершивши бій у п'ятому раунді.

Водночас серед можливих суперників Усика продовжує фігурувати й Тайсон Ф'юрі, який має провести бій проти Ентоні Джошуа 11 грудня в Кардіффі. Результат цього протистояння може вплинути на подальші плани британського ексчемпіона.