Усик може відмовитись від одного з титулів у разі повернення Кличка в ринг

Володимир Кличко може невдовзі відновити професійні виступи. У зв'язку з цим український чемпіон Олександр Усик може залишитись без одного зі свої титулів.

Ця новина викликала бурхливе обговорення у британських ЗМІ. Усик може відмовитись від поясу задля реваншу між Кличком та Тайсоном Ф'юрі, повідомляє 24 канал з посиланням на World Boxing News.

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Усик може посприяти Кличку

Володимир Кличко збирається повернутись у ринг у 2025 році. Він може побити рекорд американця Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном у своїй ваговій категорії.

За даними британських медіа, задля цього Олександр Усика має відмовитись від поясу WBC. Таким чином титул стане вакантним та його зможуть розіграти у реванші Володимир Кличко та Тайсон Ф'юрі.

Довідка. Після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик відмовився від поясу IBF. Тоді вакантний титул здобув Даніель Дюбуа у поєдинку з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що Кличко-молодший та "Циганський король" раніше зустрічались між собою. Тоді у листопаді 2015 року перемогу у запеклому двобої здобув британський боксер.