Усик може залишитися без титулів: промоутер поділився деталями

Олександр Усик нещодавно відмовився від титула WBO. Чемпіонський пояс перейшов від українського боксера до британця Фабіо Вордлі.

Однак Усик ще володіє титулами WBC, WBA та IBF. Френк Воррен висловився щодо ситуації навколо чемпіонських поясів українського боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на The Stomping Ground.

Читайте також "На 90% все було готово": Вайлдер зізнався, чи зірвався бій проти Чісори через Усика

Що Воррен сказав про титули Усика?

Промоутер наголосив, що Усик провів лише один бій, що загальмувало інші топові титульні поєдинки, адже він володіє усіма поясам.. Однак вже наступного року він повинен буде проводити захисти.

Якщо він цього не зробить, то буде змушений відмовитися від титулів,

– сказав Воррен.

Раніше у команді Усика назвали сенсаційного боксера, з яким може побитися "Король хевівейту". Він є головним претедентом на чемпіонський титул WBC.

З ким може побитися з Усиком?

За інформацією WBN, Сергій Лапін розповів, що Усик може побитися проти Агіта Кабаєла.

"Усик буде битися з тим, з ким захоче, і тоді, коли захоче – він це заслужив. Звичайно, у рамках правил санкціонуючих організацій. Бій з Агітом Кабаєлем – один із можливих варіантів, але остаточне рішення залишається за нами", – сказав Лапін.

Нагадаємо, що Усик визначився з наступним суперником. Український боксер кинув виклик Деонтею Вайлдеру.

Що відомо про бій Усик – Вайлдера?