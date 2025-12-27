Деонтей Вайлдер відреагував на слова Дерека Чісори про те, що Олександр Усик своєю пропозицією зірвав їх очний бій. "Бронзовий бомбардувальник" не відкинув варіанту, що Усик дійсно став "каменем спотикання" для їх бою, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Cigar Talk.

Варто побачити Вайлдер і Чісора провели дуель поглядів, яка ледь не закінчилась бійкою: запальне відео

Що сказав Вайлдер про ймовірний бій проти Чісори?

Деонтей розповів, що двобій проти Чісори міг би стати розминкою перед зустріччю із Усиком. Вайлдеру до вподоби такий ланцюг ходів, особливо, коли Дерек не є легким суперником із менталітетом альфа-самця.

Американський боксер пригадав свою очну дуель із Чісорою під час вечора боксу у Дубаї.

Він був ще одним бійцем, з яким ми вели переговори. Ми просто рухалися в правильному напрямку. Ми говорили про те, що, можливо, на 90% все було готово. Готувались до бою та гарно провести час. Все мало бути добре, я був дуже радий цьому. А потім бам – цей виклик, – сказав Вайлдер,

Нагадаємо, що Чісора звинуватив Усика у крадіжці бою проти Вайлдера. Дерек вважає, що саме через виклик від українця Вайлдер відмовився від їх очного двобою.

"Вже все було погоджено, але тут великі боси Вайлдера зателефонували йому та все скасували. Тепер він має плани на інший бій. Таке трапляється", – процитувало слова Чісори видання talkSPORT.

Як Усик викликав Вайлдера на бій?

Непереможний українець висловив бажання побитись із Вайлдером під час приїду на конвенцію WBC у Таїланд.

"Я хочу битися з Вайлдером. Я думаю, це цікаво. Це чемпіон світу, дуже відомий та сильний хлопець. Він є одним із найвидатніших важковаговиків останніх 10 років", – процитували слова Олександра у Sky Sports .

Деонтей вже потролив Усика його ж коронними фразами.

Чому двобій Усик – Вайлдер може зірватись?