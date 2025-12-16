Американський боксер видав епічний спіч, яким звернувся до Олександра Усика. Деонтея Вайлдера попросили сказати декілька слів для непереможного українця, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм Rovelinio.

Читайте також Відомий промоутер назвав причину, чому Вайлдеру не треба битися з Усиком

Що сказав Вайлдер на адресу Усика?

Під час короткого інтерв'ю "Бронзовий бомбардувальник" пригадав вже легендарну фразу Усика, яку він сказав перед реваншем проти Даніеля Дюбуа. Нагадаємо, що перед другим поєдинком Олександр попросив "Динаміта" "не гнати коней".

Натомість Вайлдер сказав у сторону українця: "гнати коней".

Усик, push the horses. I feel. Very feel,

– сказав Деонтей.

Вайлдер звернувся до Усика: дивіться відео

Що відомо про ймовірний бій Усик – Вайлдер?

Для Усика наступний бій стане 25-м на профі-рингу. В усіх попередніх Олександр святкував перемоги (15 – нокаутом).

Натомість за спиною Вайлдера 44 звитяги (43 – нокаутом) при 4-х поразках та одній мировій (дані BoxRec).

Ймовірно, що зустріч відбудеться у першій половині 2026 року. Мова йде про лютий, березень або квітень. Також повідомляють, що поєдинок може прийняти Лас-Вегас, Нью-Йорк або Ер-Ріяд.

Цей бій стане добровільним захистом поясу WBC для українця.

Нагадаємо, що паралельно 52-річний нігерієць Айк Ібеабучі кинув виклик Усику.

Усик зірвав бій Чісори проти Вайлдера?

У грудні 2025 року Дерек Чісора повинен був побитись із Вайлдером. Однак Усик зірвав плани 41-річного британця, переконавши Деонтея провести бій саме із ним, а не Чісорою.

"Вже все було погоджено, але тут великі боси Вайлдера зателефонували йому і все скасували. Тепер він має плани на інший бій. Таке трапляється", – процитувало слова Дерека видання talkSPORT.

Наступний бій стане для Чісори ювілейним 50-м та останнім у професійній кар'єрі.