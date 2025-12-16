Американский боксер выдал эпический спич, которым обратился к Александру Усику. Деонтея Уайлдера попросили сказать несколько слов для непобедимого украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Rovelinio.

Что сказал Уайлдер в адрес Усика?

Во время короткого интервью "Бронзовый бомбардировщик" вспомнил уже легендарную фразу Усика, которую он сказал перед реваншем против Даниэля Дюбуа. Напомним, что перед вторым поединком Александр попросил "Динамита" "не гнать лошадей".

Зато Уайлдер сказал в сторону украинца: "гнать лошадей".

Усик, толкай лошадей. Я чувствую. Очень чувствую,

– сказал Деонтей.

Уайлдер обратился к Усику: смотрите видео

Что известно о вероятном бое Усик – Уайлдер?

Для Усика следующий бой станет 25-м на профи-ринге. Во всех предыдущих Александр праздновал победы (15 – нокаутом).

Зато за спиной Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом) при 4-х поражениях и одной мировой (данные BoxRec).

Вероятно, что встреча состоится в первой половине 2026 года. Речь идет о феврале, марте или апреле. Также сообщают, что поединок может принять Лас-Вегас, Нью-Йорк или Эр-Рияд.

Этот бой станет добровольной защитой пояса WBC для украинца.

Напомним, что параллельно 52-летний нигериец Айк Ибеабучи бросил вызов Усику.

Усик сорвал бой Чисоры против Уайлдера?

В декабре 2025 года Дерек Чисора должен был подраться с Уайлдером. Однако Усик сорвал планы 41-летнего британца, убедив Деонтея провести бой именно с ним, а не Чисорой.

"Уже все было согласовано, но тут большие боссы Уайлдера позвонили ему и все отменили. Теперь он имеет планы на другой бой. Такое случается", – процитировало слова Дерека издание talkSPORT.

Следующий бой станет для Чисоры юбилейным 50-м и последним в профессиональной карьере.