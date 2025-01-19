У 2024 році Олександр Усик двічі побив Тайсона Ф'юрі. Спочатку українець став абсолютним чемпіоном світу, а потім зберіг титули та підтвердив звання Короля хевівейту.

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Коли Усик покине бокс

Після гучної перемоги над Тайсоном Ф'юрі майбутнє Олександра Усику нічого більше доводити. Скоріше за все український чемпіон покине боксу у 2025 році, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста ESPN Майка Коппінджера.

Автор зазначив, що Усик вже переміг усіх топових боксерів у своєму дивізіоні, зокрема Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Однак Олександр готовий піти на другий бій з Даніелем Дюбуа.

Журналіст вважає, що після цього в українського чемпіона не буде більше мотивації, аби продовжити битись. Коппінджер також додав фактор війни в Україні який може вплинути на рішення Усика.

Усику цього року виповнюється 38 років, він заробив дев'ятизначні суми за свою блискучу кар'єру, а головне – він, як і раніше, живе в охопленій війною Україні разом із дружиною та дітьми. Усик відкрито висловлювався про вторгнення Росії, і можливо, може переключити свою увагу на питання в рідній країні,

– заявив Коппінджер.



Також Олександр Усик може побитись з Джозефом Паркером. У разі того, якщо новозеландець переможе Даніеля Дюбуа у титульному бою за чемпіонський пояс IBF.

В будь-якому випадку Усик зустрінеться з переможцем пари Дюбуа – Паркер та зможе відновити абсолютне чемпіонство, якщо поверне собі титул чемпіона світу IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, що поєдинок між "Динамітом" та представником Нової Зеландії заплановано на 22 лютого 2025 року.