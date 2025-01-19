В 2024 году Александр Усик дважды побил Тайсона Фьюри. Сначала украинец стал абсолютным чемпионом мира, а затем сохранил титулы и подтвердил звание Короля хевивейта.

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Когда Усик покинет бокс

После громкой победы над Тайсоном Фьюри будущее Александра Усику нечего больше доказывать. Скорее всего украинский чемпион покинет бокс в 2025 году, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста ESPN Майка Коппинджера.

Автор отметил, что Усик уже победил всех топовых боксеров в своем дивизионе, в частности Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Однако Александр готов пойти на второй бой с Даниэлем Дюбуа.

Журналист считает, что после этого у украинского чемпиона не будет больше мотивации, чтобы продолжить драться. Коппинджер также добавил фактор войны в Украине который может повлиять на решение Усика.

Усику в этом году исполняется 38 лет, он заработал девятизначные суммы за свою блестящую карьеру, а главное – он, по-прежнему, живет в охваченной войной Украине вместе с женой и детьми. Усик открыто высказывался о вторжении России, и возможно, может переключить свое внимание на вопросы в родной стране,

– заявил Коппинджер.



Также Александр Усик может подраться с Джозефом Паркером. В случае того, если новозеландец победит Даниэля Дюбуа в титульном бою за чемпионский пояс IBF.

В любом случае Усик встретится с победителем пары Дюбуа – Паркер и сможет восстановить абсолютное чемпионство, если вернет себе титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе.

Напомним, что поединок между "Динамитом" и представителем Новой Зеландии запланирован на 22 февраля 2025 года.