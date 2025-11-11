"Не можна нікого боятися": відомий тренер назвав боксера, з яким має побитися Усик

Олександр Усик ще не визначився з суперником на наступний бій. Проте українського боксера часто пов'язують з Мозесом Ітаумою.

Бен Девісон висловився про можливий бій між Усиком та Ітаумою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Що сказав Девісон про бій Усик з Ітаумою?

Тренер британського боксера розповів, що Мозес Ітаума не бився з боксерами такого рівня як Олександр Усик. Проте, на його думку, український чемпіон не зустрічався з подібними суперниками.

Бен Девісон заявив, що вони б з радістю приняли бій з Олександром Усиком. Він також зазначив, що для Мозеса Ітауми це виграшна ситуація.

Мозес чекає на цю можливість. Якщо ти починаєш плавати в таких водах, то не можна нікого боятися. Сподіваюся, Ітаума скоро дійде до бою за титули,

– сказав Девісон.

Як повідомляє Queensberry, Мозес Ітаума дізнався ім'я наступного суперника – це Джермейн Франклін. Поєдинок відбудеться 24 січня 2026 року у Манчестері.

Усик – Ітаума: що відомо про можливий бій?