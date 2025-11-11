"Не можна нікого боятися": відомий тренер назвав боксера, з яким має побитися Усик
- Бен Девісон висловився про можливий бій між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою.
- Мозес Ітаума дізнався ім'я наступного суперника – це Джермейн Франклін, їхній поєдинок відбудеться 24 січня 2026 року у Манчестері.
Олександр Усик ще не визначився з суперником на наступний бій. Проте українського боксера часто пов'язують з Мозесом Ітаумою.
Бен Девісон висловився про можливий бій між Усиком та Ітаумою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
Що сказав Девісон про бій Усик з Ітаумою?
Тренер британського боксера розповів, що Мозес Ітаума не бився з боксерами такого рівня як Олександр Усик. Проте, на його думку, український чемпіон не зустрічався з подібними суперниками.
Бен Девісон заявив, що вони б з радістю приняли бій з Олександром Усиком. Він також зазначив, що для Мозеса Ітауми це виграшна ситуація.
Мозес чекає на цю можливість. Якщо ти починаєш плавати в таких водах, то не можна нікого боятися. Сподіваюся, Ітаума скоро дійде до бою за титули,
– сказав Девісон.
Як повідомляє Queensberry, Мозес Ітаума дізнався ім'я наступного суперника – це Джермейн Франклін. Поєдинок відбудеться 24 січня 2026 року у Манчестері.
Усик – Ітаума: що відомо про можливий бій?
Мозес Ітаума може побитися з Олександром Усиком. Проте йому потрібно буде зустрітися з переможцем пари Пулев – Гассієв.
У разі перемоги над одним з боксерів, він стане головним претендентом на титул WBA, яким володіє Усик.
Раніше Олександр Усик відмовився від бою проти Мозеса Ітауми.