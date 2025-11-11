Укр Рус
11 ноября, 23:17
2

"Нельзя никого бояться": известный тренер назвал боксера, с которым должен подраться Усик

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Бен Дэвисон высказался о возможном бое между Александром Усиком и Мозесом Итаумой.
  • Мозес Итаума узнал имя следующего соперника – это Джермейн Франклин, их поединок состоится 24 января 2026 года в Манчестере.

Александр Усик еще не определился с соперником на следующий бой. Однако украинского боксера часто связывают с Мозесом Итаумой.

Бен Дэвисон высказался о возможном бое между Усиком и Итаумой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Что сказал Дэвисон о бое Усик с Итаумой?

Тренер британского боксера рассказал, что Мозес Итаума не дрался с боксерами такого уровня как Александр Усик. Однако, по его мнению, украинский чемпион не встречался с подобными соперниками.

Бен Дэвисон заявил, что они бы с радостью приняли бой с Александром Усиком. Он также отметил, что для Мозеса Итауми это выигрышная ситуация.

Мозес ждет этой возможности. Если ты начинаешь плавать в таких водах, то нельзя никого бояться. Надеюсь, Итаума скоро дойдет до боя за титулы,
– сказал Дэвисон.

Как сообщает Queensberry, Мозес Итаума узнал имя следующего соперника – это Джермейн Франклин. Поединок состоится 24 января 2026 года в Манчестере.

Усик – Итаума: что известно о возможном бое?

  • Мозес Итаума может подраться с Александром Усиком. Однако ему нужно будет встретиться с победителем пары Пулев – Гассиев.

  • В случае победы над одним из боксеров, он станет главным претендентом на титул WBA, которым владеет Усик.

  • Ранее Александр Усик отказался от боя против Мозеса Итаумы.