"Нельзя никого бояться": известный тренер назвал боксера, с которым должен подраться Усик
- Бен Дэвисон высказался о возможном бое между Александром Усиком и Мозесом Итаумой.
- Мозес Итаума узнал имя следующего соперника – это Джермейн Франклин, их поединок состоится 24 января 2026 года в Манчестере.
Александр Усик еще не определился с соперником на следующий бой. Однако украинского боксера часто связывают с Мозесом Итаумой.
Бен Дэвисон высказался о возможном бое между Усиком и Итаумой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Что сказал Дэвисон о бое Усик с Итаумой?
Тренер британского боксера рассказал, что Мозес Итаума не дрался с боксерами такого уровня как Александр Усик. Однако, по его мнению, украинский чемпион не встречался с подобными соперниками.
Бен Дэвисон заявил, что они бы с радостью приняли бой с Александром Усиком. Он также отметил, что для Мозеса Итауми это выигрышная ситуация.
Мозес ждет этой возможности. Если ты начинаешь плавать в таких водах, то нельзя никого бояться. Надеюсь, Итаума скоро дойдет до боя за титулы,
– сказал Дэвисон.
Как сообщает Queensberry, Мозес Итаума узнал имя следующего соперника – это Джермейн Франклин. Поединок состоится 24 января 2026 года в Манчестере.
Усик – Итаума: что известно о возможном бое?
Мозес Итаума может подраться с Александром Усиком. Однако ему нужно будет встретиться с победителем пары Пулев – Гассиев.
В случае победы над одним из боксеров, он станет главным претендентом на титул WBA, которым владеет Усик.
Ранее Александр Усик отказался от боя против Мозеса Итаумы.