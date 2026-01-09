"Останній танець": відомий спортивний функціонер назвав бажаного суперника для Усика
- Спенсер Браун назвав суперника для Олександра Усика, адже вважає, що цей бій принесе значні прибутки.
- Олександр Усик планує зустрітися з Деонтеєм Вайлдером у наступному поєдинку, а Заб Джуда вважає, що Вайлдер може зробити бій конкурентним, якщо битиметься правильно.
Особистість Олександра Усика активно обговорюють у боксерській спільноті. Зокрема, експерти та причетні до цього виду спорту люди намагаються спрогнозувати суперника для українського чемпіона.
Спенсер Браун назвав боксер, якого хотів би побачити у рингу з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.
З ким має побитися Усик?
Менеджер Тайсона Ф'юрі заявив, що хотів би побачити третій бій між своїм клієнтом та Усиком. Він вважає, що бій з Фабіо Вордлі, це вже занадто для британського боксера, адже йому 37 років, а поєдинок міг би принести чималі кошти обом сторонам.
Браун також заявив, що Усик не має битися за титули, адже він вже вигравав усі чемпіонські пояси.
Дивіться, що він з цього отримає – гроші. І я не думаю, що Усику також потрібно хвилюватися за це. Але я хотів би побачити цей бій. Я хотів би побачити, як Тайсон знову вийде на ринг з Усиком. Останній танець,
– сказав Браун.
Нагадаємо, що Усик у наступному поєдинку хоче зустрітися з Деонтеєм Вайлдером. Раніше Заб Джуда розповів, що потрібно робити американському боксеру у бою з українським чемпіоном.
Що має робити Вайлдер у бою з Усиком?
Колишній чемпіон світу у коментарі MillCity Boxing наголосив, що Вайлдер має вийти та правильно битися проти Усика.
"Я вірю, що якщо Деонтей Вайлдер вийде та битиметься правильно, він може зробити цей бій більш конкурентним та цікавим, ніж багато хто очікує. У Вайлдера досі щось є, він все ще може добре вдарити. У нього є потужний правий удар – це останнє, що втрачаєш", – сказав Джуда.
Що відомо про протистояння Усик – Вайлдер?
У ЗМІ ходили чутки, що Усик може побитися з Вайлдером наприкінці зими або на початку весни 2026 року. Проте Егіс Клімас, менеджер українця, заявив, що поєдинок не варто очікувати раніше квітня – травня цього року.
Нагадаємо, що на кому поєдинку стоятиме титул WBC, адже Усик запросив добровільний захист чемпіонського поясу та отримав дозвіл від Всесвітньої боксерьскої ради.
Раніше Вайлдер розповів, як планує здолати Усика в очному протистоянні.