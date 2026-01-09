"Останній танець": відомий спортивний функціонер назвав бажаного суперника для Усика

Особистість Олександра Усика активно обговорюють у боксерській спільноті. Зокрема, експерти та причетні до цього виду спорту люди намагаються спрогнозувати суперника для українського чемпіона.

Спенсер Браун назвав боксер, якого хотів би побачити у рингу з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

З ким має побитися Усик?

Менеджер Тайсона Ф'юрі заявив, що хотів би побачити третій бій між своїм клієнтом та Усиком. Він вважає, що бій з Фабіо Вордлі, це вже занадто для британського боксера, адже йому 37 років, а поєдинок міг би принести чималі кошти обом сторонам.

Браун також заявив, що Усик не має битися за титули, адже він вже вигравав усі чемпіонські пояси.

Дивіться, що він з цього отримає – гроші. І я не думаю, що Усику також потрібно хвилюватися за це. Але я хотів би побачити цей бій. Я хотів би побачити, як Тайсон знову вийде на ринг з Усиком. Останній танець,

– сказав Браун.

Нагадаємо, що Усик у наступному поєдинку хоче зустрітися з Деонтеєм Вайлдером. Раніше Заб Джуда розповів, що потрібно робити американському боксеру у бою з українським чемпіоном.

Що має робити Вайлдер у бою з Усиком?

Колишній чемпіон світу у коментарі MillCity Boxing наголосив, що Вайлдер має вийти та правильно битися проти Усика.

"Я вірю, що якщо Деонтей Вайлдер вийде та битиметься правильно, він може зробити цей бій більш конкурентним та цікавим, ніж багато хто очікує. У Вайлдера досі щось є, він все ще може добре вдарити. У нього є потужний правий удар – це останнє, що втрачаєш", – сказав Джуда.

Що відомо про протистояння Усик – Вайлдер?