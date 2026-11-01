Відомий тренер не стримав емоцій після новин про Усика

Відомий американський тренер і боксерський аналітик Тедді Атлас висловився щодо майбутніх планів Олександра Усика. Український чемпіон має намір повернутися до першої важкої ваги, щоб знову поборотися за титул абсолютного чемпіона світу.

Атлас позитивно оцінив бажання Усика провести поєдинок із непереможним Давідом Бенавідесом. Свою позицію фахівець озвучив у дописі на сторінці в інстаграм.

Атлас назвав Усика чемпіоном покоління

Нагадаємо, про намір Усика змінити вагову категорію раніше повідомив його менеджер Сергій Лапін. Українець планує повернутися до крузервейту, де у 2018 – 2019 роках володів званням абсолютного чемпіона світу.

Навіть наближаючись до 40-річчя, Усик доводить, чому він – чемпіон, який з'являється раз на покоління. Він завжди дивиться вперед, а не назад, у пошуках наступного, найсерйознішого виклику. Тепер у планах – скинути вагу й битися з непереможним чемпіоном у крузервейті Бенавідесом. Вау. Великі завжди шукають зустрічі з великими. Завжди,

– написав американський спеціаліст.

За попередньою інформацією, спочатку Усик хоче поборотися за вакантний титул IBF, після чого провести об'єднавчий поєдинок.

Своєю чергою, Бенавідес 5 грудня має зустрітися з поляком Міхалом Чесляком у поєдинку за об'єднання трьох чемпіонських поясів – WBA, WBO та WBC. Результат цього бою може вплинути на подальші перспективи можливого протистояння з українцем.