"Він завжди перемагає": колишній тренер Тайсона назвав феномен Усика

Тедді Атлас поділився думками щодо Олександра Усика. Колишній тренер Майка Тайсона продовжує роздавати перли українському чемпіону.

Американський спеціаліст виділив досягнення "Беззаперечного". Фахівець зазначив, що його найулюбленіший боксер сучасності – Усик, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch on Fighting.

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У чому різниця Усика від інших

Тедді Атлас високо оцінив досягнення Олександра Усика. Колишній тренер Майка Тайсона перерахував боксерів, які йому подобаються.



Фахівець розповів про різницю між ними та українським чемпіоном. Спеціаліст також назвав, у чому секрет успіху Короля хевівейту та чому він постійно перемагає.

Мені подобаються Іноуе, Кроуфорд, Родрігес, "Танк" Девіс теж у списку… неймовірний боєць, який уміє на рингу все. Але якщо мені потрібно вибрати одного, то я виберу Усика. 25 років у хевівейті не було абсолютного чемпіона світу. Знаєте, у чому Усик неймовірний? Він завжди перемагає! Він це робить всюди: олімпійське золото, абсолют у крузервейті та хевівейті. Це фантастично,

– сказав Атлас.

Нагадаємо, що востаннє Олександр Усик бився з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. Український чемпіон здолав "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів.

Також зазначимо, що Усик може вдруге стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Олександра очікує бій з переможцем пари Дюбуа – Паркер, які битимуться 22 лютого за титул чемпіона світу у хевівейті за версією IBF.