Усик розповів про своїх кумирів, які надихали його в дитинстві

Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі та став Королем хевівейту. Звитяга над "Циганським королем" допомогла українському чемпіону опинитись поряд з іншими легендами боксу.

Олександр Усик розповів, ким захоплювався у дитинстві. Він також назвав найкращого боксера, який надихав його, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Хто був кумиром Усика

Олександр Усик пригадав своє дитинство, коли займався футболом та дзюдо. Український чемпіон розповів, що кожної неділі тато його будив, щоб переглянути поєдинки відомих боксерів о шостій або о сьомій ранку.

Я дивився бої Кличка, Тайсона, Льюїса, Холіфілда, Менні Пак'яо, Котто, Тринідада. Хто був моїм фаворитом? Мухаммед Алі, хоч я і не дивився його поєдинків у прямому ефірі. А так мені подобалися Мігель Котто, Менні Пак'яо, Оскар Де Ла Хойя, Бернард Хопкінс, це приголомшливі боксери,

– розповів Усик.

Зазначимо, що востаннє Олександр Усик зустрічався з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня 2024 року. Тоді український боксер переміг "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів та підтвердив звання "Беззаперечного".