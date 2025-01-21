Усик розповів про своїх кумирів, які надихали його в дитинстві
- Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі, підтвердивши звання Короля хевівейту.
- Кумиром Усика в дитинстві був Мухаммед Алі, а також він захоплювався такими боксерами, як Мігель Котто, Менні Пак'яо, Оскар Де Ла Хойя, Бернард Хопкінс.
Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі та став Королем хевівейту. Звитяга над "Циганським королем" допомогла українському чемпіону опинитись поряд з іншими легендами боксу.
Олександр Усик розповів, ким захоплювався у дитинстві. Він також назвав найкращого боксера, який надихав його, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.
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Хто був кумиром Усика
Олександр Усик пригадав своє дитинство, коли займався футболом та дзюдо. Український чемпіон розповів, що кожної неділі тато його будив, щоб переглянути поєдинки відомих боксерів о шостій або о сьомій ранку.
Я дивився бої Кличка, Тайсона, Льюїса, Холіфілда, Менні Пак'яо, Котто, Тринідада. Хто був моїм фаворитом? Мухаммед Алі, хоч я і не дивився його поєдинків у прямому ефірі. А так мені подобалися Мігель Котто, Менні Пак'яо, Оскар Де Ла Хойя, Бернард Хопкінс, це приголомшливі боксери,
– розповів Усик.
Зазначимо, що востаннє Олександр Усик зустрічався з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня 2024 року. Тоді український боксер переміг "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів та підтвердив звання "Беззаперечного".