Колишній український чиновник назвав переможця можливого бою Усик – Дюбуа. Чиновник вважає, що Король хевівейту здолає "Динаміта", повідомляє 24 канал із посиланням на Телеканал ДІМ.

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Як Усик переможе Дюбуа

Володимир Матвійчук зазначив, що Олександр Усик вже досяг всього у кар'єрі, однак амбіції в нього залишаються. Тому він має шанси у 2025 році знову стати абсолютним чемпіоном світу.

Віцепрезидент Київської обласної федерації боксу підкреслив, що Усик перебуває у гарній фізичній формі. Наразі немає боксера, який може перемогти Олександра або фізично, або технічно.

Бронзовий призер чемпіоната Європи також пояснив, як Олександр Усик переможе Даніеля Дюбуа. Володимир зазначив, що як і до бою з Ф'юрі, український чемпіон буде готовим та покаже свої сильні сторони та якості.

Думаю він набагато швидкісний, ніж Дюбуа. Він не дасть себе вдарити, передурить його і вийде в черговий раз переможцем, порадує усіх нас, всю нашу Україну і весь світ красивим боксом,

– сказав Матвійчук.

Зазначимо, що перед боєм з Олександром Усиком Даніель Дюбуа зустрінеться з Джозефом Паркером. Якщо британець програє представнику Нової Зеландії 22 лютого, то реванш з українським чемпіоном скоріш за все не відбудеться.

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа раніше бились один з одним у 2023 році у Вроцлаві. Тоді Олександр здолав Даніеля у 9-му раунді запеклого поєдинку технічним нокаутом.