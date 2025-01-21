Бывший украинский чиновник назвал победителя возможного боя Усик – Дюбуа. Чиновник считает, что Король хевивейта одолеет "Динамита", сообщает 24 канал со ссылкой на Телеканал ДОМ.

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Как Усик победит Дюбуа

Владимир Матвийчук отметил, что Александр Усик уже достиг всего в карьере, однако амбиции у него остаются. Поэтому он имеет шансы в 2025 году снова стать абсолютным чемпионом мира.

Вице-президент Киевской областной федерации бокса подчеркнул, что Усик находится в хорошей физической форме. Сейчас нет боксера, который может победить Александра или физически, или технически.

Бронзовый призер чемпионата Европы также объяснил, как Александр Усик победит Даниэля Дюбуа. Владимир отметил, что как и к бою с Фьюри, украинский чемпион будет готов и покажет свои сильные стороны и качества.

Думаю он намного скоростной, чем Дюбуа. Он не даст себя ударить, перехитрит его и выйдет в очередной раз победителем, порадует всех нас, всю нашу Украину и весь мир красивым боксом,

– сказал Матвийчук.

Отметим, что перед боем с Александром Усиком Даниэль Дюбуа встретится с Джозефом Паркером. Если британец проиграет представителю Новой Зеландии 22 февраля, то реванш с украинским чемпионом скорее всего не состоится.

Напомним, что Усик и Дюбуа ранее дрались друг с другом в 2023 году во Вроцлаве. Тогда Александр одолел Даниэля в 9-м раунде ожесточенного поединка техническим нокаутом.