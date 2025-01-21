Александр Усик рассказал, кем увлекался в детстве. Он также назвал лучшего боксера, который вдохновлял его, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Кто был кумиром Усика

Александр Усик вспомнил свое детство, когда занимался футболом и дзюдо. Украинский чемпион рассказал, что каждое воскресенье папа его будил, чтобы посмотреть поединки известных боксеров в шесть или в семь утра.

Я смотрел бои Кличко, Тайсона, Льюиса, Холифилда, Мэнни Пакьяо, Котто, Тринидада. Кто был моим фаворитом? Мухаммед Али, хоть я и не смотрел его поединков в прямом эфире. А так мне нравились Мигель Котто, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя, Бернард Хопкинс, это потрясающие боксеры,

– рассказал Усик.

Отметим, что последний раз Александр Усик встречался с Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024 года. Тогда украинский боксер победил "Цыганского короля" единогласным решением судей и подтвердил звание "Безоговорочного".