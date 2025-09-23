Олександр Усик висловився про сучасних боксерів. Зокрема, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі назвав майбутню зірку українського боксу.

Олександр Усик вважає, що це 27-річний Данило Жасан. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю боксера для Exceed Boxing.

Що сказав Усик про Жасана?

Олександр Усик наголосив, що Данило Жасан міг пробитися далі на чемпіонаті світу з боксу 2025 року у Ліверпулі. Проте український боксер заявив, що на все є воля Господа.

"Король хевівейту" пригадав, як сам власне у 2009 році став бронзовим призером на чемпіонаті світу. Однак згодом повністю змінився та виграв наступний турнір.

Так що в нього, мені здається, велике майбутнє, якщо він буде гарно працювати,

– сказав Усик.

Інтерв'ю Усика для Exceed Boxing: дивіться відео

Відзначимо, що талановитий боксер Даніель Лапін з команди Олександра Усика знявся з поєдинку проти Троя Джонса. У Queensberry Promotions повідомли, що українець травмувася та не зможе битися із британцем.

Що відомо про Жасана?