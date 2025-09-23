В нього велике майбутнє, – Усик назвав нову зірку українського боксу
- Олександр Усик назвав Данила Жасана майбутньою зіркою українського боксу.
- Усик вважає, що 27-річний Жасан має велике майбутнє.
Олександр Усик висловився про сучасних боксерів. Зокрема, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі назвав майбутню зірку українського боксу.
Олександр Усик вважає, що це 27-річний Данило Жасан. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю боксера для Exceed Boxing.
Що сказав Усик про Жасана?
Олександр Усик наголосив, що Данило Жасан міг пробитися далі на чемпіонаті світу з боксу 2025 року у Ліверпулі. Проте український боксер заявив, що на все є воля Господа.
"Король хевівейту" пригадав, як сам власне у 2009 році став бронзовим призером на чемпіонаті світу. Однак згодом повністю змінився та виграв наступний турнір.
Так що в нього, мені здається, велике майбутнє, якщо він буде гарно працювати,
– сказав Усик.
Що відомо про Жасана?
Данило Жасан є дворазовим чемпіоном України. Боксер завоював "золото" змагань у 2023 та 2025 роках.
На чемпіонаті світу у Ліверпулі Данило Жасан здобув бронзову медаль. Ця нагорода стала єдиною для України на турнірі.