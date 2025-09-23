У него большое будущее, – Усик назвал новую звезду украинского бокса
- Александр Усик назвал Даниила Жасана будущей звездой украинского бокса.
- Усик считает, что 27-летний Жасан имеет большое будущее.
Александр Усик высказался о современных боксерах. В частности, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе назвал будущую звезду украинского бокса.
Александр Усик считает, что это 27-летний Даниил Жасан. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью боксера для Exceed Boxing.
Что сказал Усик о Жасане?
Александр Усик отметил, что Даниил Жасан мог пробиться дальше на чемпионате мира по боксу 2025 года в Ливерпуле. Однако украинский боксер заявил, что на все есть воля Господа.
"Король хевивейта" вспомнил, как сам собственно в 2009 году стал бронзовым призером на чемпионате мира. Однако впоследствии полностью изменился и выиграл следующий турнир.
Так что у него, мне кажется, большое будущее, если он будет хорошо работать,
– сказал Усик.
Что известно о Жасане?
Даниил Жасан является двукратным чемпионом Украины. Боксер завоевал "золото" соревнований в 2023 и 2025 годах.
На чемпионате мира в Ливерпуле Даниил Жасан получил бронзовую медаль. Эта награда стала единственной для Украины на турнире.