Усик зізнався, кого вважає номером один у рейтингу P4P

Олександр Усик відверто висловився щодо рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Український чемпіон розповів, кого вважає номером один у рейтингу P4P.

Олександр Усик прокоментував бій Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда, у якому переміг американець. Український чемпіон зупинив свій вибір на одному із цих боксерів, інформує 24 Канал із посиланням на ALL THE SMOKE Boxing

Хто очолює рейтинг P4P за версією Усика?

Українець вважає Кроуфорда номером один у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Я вважаю, що Кроуфорд сьогодні номер один у P4P. Це моя думка,

– відповів Усик.

Олександр щиро розповів, що підсумковий результат бою Альварес – Кроуфорд його не здивував. Усик додав, що це була битва із рівними шансами, але він прогнозував саме перемогу Теренса.

Цікаво, що відомий тренер Тедді Атлас на своїй сторінці у соцмережі Х склав свій рейтинг P4P, який очолив Усик. Натомість Кроуфорд опинився одразу за спиною українця.

Як Кроуфорд переміг Альвареса?

Протистояння відбулось 13 вересня 2025 року у Лас-Вегасі (США).

У 9-му раунді Канело пробив у пах Кроуфорду після ближньої зустрічі, після чого суддя дав декілька секунд відпочинку для Теренса.

Поєдинок тривав усі встановлені 12 раундів. Усі троє суддів віддали перемогу американцю: 116 – 112 та 115 – 113 (двічі).

Нещодавно стало відомо, що Альварес веде перемовини із Кроуфордом щодо реваншу.

Чому у Кроуфорда забрали чемпіонський титул?

На початку грудня Теренс несподівано втратив звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яке завоював якраз у переможному бою із Канело. Причиною такої втрати стали несплачені комісійні "Мисливцем".

Сам кривдник Канело у своїх соцмережах відреагував на втрату чемпіонського титулу.

"Історія є, а рекорд викарбовано на камені. Я і є пояс, бійці створюють історію. Мені не потрібно тримати щось на полиці для того, щоб довести самому собі, хто я є насправді", – висловився Кроуфорд.

Нагадаємо, що за спиною Кроуфорда 42 перемоги (31 – нокаутом) та жодної поразки у професіоналах.

