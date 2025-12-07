Усик відверто здивував вибором свого найскладнішого суперника

Олександр Усик оцінив рівень своїх суперників. Український чемпіон виділив лише одного боксера.

Колишній абсолютний чемпіон світу у хевівейті щиро розповів, хто для нього є найскладнішим суперником. Олександр Усик не став виділити когось зі зірок боксу, передає 24 Канал із посиланням на Fight Hype.

Оце так "Готовий віддати всі свої пояси чемпіона світу": Усик здивував відвертим зізнанням

Хто найскладніший суперник для Усика?

Український чемпіон обрав самого себе. Усик зізнався, що є його другий Олександр, який постійно відмовляє його від усього.

Мій найважчий суперник? Це Я. Шанси 50 на 50, але я завжди перемагаю, тому що мій другий Олександр постійно каже: "Не роби, це важко, я не можу". А я відповідаю: "Це ти не можеш, а я – можу!"

– сказав Усик.

Який найважчий бій у кар'єрі Усика?

Раніше український боксер не зміг обрати один бій, який був для нього найважчим.

"Найважчий бій? Це були поєдинки проти цих двох хлопців. Поєдинок проти Дерека Чісори та перший бій з Тайсоном Ф'юрі", – процитувало слова Усика видання talkSPORT.

Відзначимо, що Олександр продемонстрував свою фізичну форму, у якій перебуває без призначення офіційного бою.

Які останні новини про Усика?