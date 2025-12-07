Усик откровенно удивил выбором своего самого сложного соперника

Александр Усик оценил уровень своих соперников. Украинский чемпион выделил лишь одного боксера.

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте искренне рассказал, кто для него является самым сложным соперником. Александр Усик не стал выделить кого-то из звезд бокса, передает 24 Канал со ссылкой на Fight Hype.

Вот так "Готов отдать все свои пояса чемпиона мира": Усик удивил откровенным признанием

Кто самый сложный соперник для Усика?

Украинский чемпион выбрал самого себя. Усик признался, что есть его второй Александр, который постоянно отговаривает его от всего.

Мой самый тяжелый соперник? Это Я. Шансы 50 на 50, но я всегда побеждаю, потому что мой второй Александр постоянно говорит: "Не делай, это тяжело, я не могу". А я отвечаю: "Это ты не можешь, а я – могу!"

– сказал Усик.

Какой самый тяжелый бой в карьере Усика?

Ранее украинский боксер не смог выбрать один бой, который был для него самым тяжелым.

"Самый тяжелый бой? Это были поединки против этих двух ребят. Поединок против Дерека Чисоры и первый бой с Тайсоном Фьюри", – процитировало слова Усика издание talkSPORT.

Отметим, что Александр продемонстрировал свою физическую форму, в которой находится без назначения официального боя.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Какие последние новости об Усике?