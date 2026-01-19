Авторитетне видання "забуло" Усика: українець пролетів повз престижної премії

Олександр Усик у липні 2025 року здолав Даніеля Дюбуа та вписав своє ім'я в історію. Український боксер вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Проте він не потрапив у щорічну номінацію "Боксер року" від авторитетного видання The Ring. Українського чемпіона залишили поза увагою, повідомляє 24 канал.

Хто опинився у номінації?

У престижній номінації від The Ring опинилися Дмитро Бівол, Теренс Кроуфорд, Джессі Родрігес, Наоя Іноуе, а також Фабіо Вордлі.

Відзначимо, що щорічна церемонія нагородження The Ring Awards запланована на п’ятницю, 30 січня.

Нагадаємо, що Усик планує битися проти Деонтея Вайлдера. Нещодавно український боксер назвав причину, чому хоче зустрітися з американським боксером.

Чому Усик хоче битися з Вайлдером?

Усик в інтерв'ю Ready to Fight заявив, що Вайлдер залишився єдиним з найсильніших боксерів сучасності, з яким він ще не бився.

"У "великій трійці" були Джошуа, Ф’юрі та Вайлдер. Джошуа я побив два рази, Ф’юрі побив два рази, лишився один небитий – Вайлдер", – зізнався Усик.

Усик – Вайлдер: що відомо про поєдинок?