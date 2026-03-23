"Можна отримати пошкодження мозку": німецький боксер поділився досвідом спарингів з Усиком
- Німецький боксер Віктор Юрк назвав спаринги з Олександром Усиком "неймовірним" досвідом, під час яких можна отримати пошкодження мозку.
- Юрк прокоментував можливість стати спаринг-партнером Усика для бою з Ріко Верховеном, зазначивши, що виберуть інших бійців через різні стилі.
Німецький боксер Віктор Юрк поділився враженнями від спарингів із чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком. Він назвав цей досвід "неймовірним".
Юрк дав інтерв'ю Boxing Now, де поділився досвідом своїх спарингів з Усиком. Він розповів, як проходили тренування та підготовка до бою у 2024 році.
Що сказав Юрк про Усика?
Німецький боксер поділився, що спаринги з Усиком були справжнім випробуванням.
У цих спарингах можна отримати пошкодження мозку. Але все нормально, ти вчишся у найкращих. Він майстер, а я – учень,
– сказав боксер.
Боксер відзначив, що спостерігав за кар'єрою Усика ще з олімпійських виступів, перших професійних боїв та періоду роботи з Василем Ломаченко.
Коли ти з ним на рингу, думаєш: "Як він може бути настільки хорошим?". Ти провів три-чотири раунди і просто помер від втоми – а він проводить 15 раундів,
– поділився Юрк.
Останній спаринг між ними відбувся у 2024 році перед другим боєм Усика проти Тайсона Ф'юрі.
Юрк прокоментував потенційне включення його до списку спаринг-партнерів для бою Усика проти Ріко Верховена.
Думаю, вони оберуть інших бійців. Верховен – чемпіон з кікбоксингу, має кікбоксерські навички, а я – боксер дуже технічний,
– поділився німець.
Що відомо про Віктора Юрк?
- За даними Paffen Sport, Юрк розпочав займатися боксом ще в дитинстві і швидко проявив себе як один із найперспективніших юнацьких талантів Німеччини. Він ставав національним чемпіоном у різних юнацьких категоріях та виборов "срібло" на Чемпіонаті Європи U22.
У 2020 році Юрк офіційно став професіоналом, підписавши контракт із менеджмент-командою, пов'язаною з легендарним Берндом Бьонте, який раніше працював із братами Кличками.
Відтоді він веде безпрограшну професійну кар'єру: має понад 10 перемог, значну частину з яких здобув нокаутом.