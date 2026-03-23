"Можна отримати пошкодження мозку": німецький боксер поділився досвідом спарингів з Усиком

Німецький боксер Віктор Юрк поділився враженнями від спарингів із чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком. Він назвав цей досвід "неймовірним".

Юрк дав інтерв'ю Boxing Now, де поділився досвідом своїх спарингів з Усиком. Він розповів, як проходили тренування та підготовка до бою у 2024 році.

Що сказав Юрк про Усика?

Німецький боксер поділився, що спаринги з Усиком були справжнім випробуванням.

У цих спарингах можна отримати пошкодження мозку. Але все нормально, ти вчишся у найкращих. Він майстер, а я – учень,

– сказав боксер.

Боксер відзначив, що спостерігав за кар'єрою Усика ще з олімпійських виступів, перших професійних боїв та періоду роботи з Василем Ломаченко.

Коли ти з ним на рингу, думаєш: "Як він може бути настільки хорошим?". Ти провів три-чотири раунди і просто помер від втоми – а він проводить 15 раундів,

– поділився Юрк.

Останній спаринг між ними відбувся у 2024 році перед другим боєм Усика проти Тайсона Ф'юрі.

Юрк прокоментував потенційне включення його до списку спаринг-партнерів для бою Усика проти Ріко Верховена.

Думаю, вони оберуть інших бійців. Верховен – чемпіон з кікбоксингу, має кікбоксерські навички, а я – боксер дуже технічний,

– поділився німець.

Що відомо про Віктора Юрк?