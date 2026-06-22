Боксер поділився з уболівальниками фрагментами свого сімейного відпочинку: на офіційних сторінках спортсмена та його дружини Катерини в інстаграм з'явилася нова серія світлин, зроблених під час спільного вікенду на природі.

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Які нові світлини опублікувала родина Усиків?

Атмосфера сімейної фотосесії вийшла теплою. На опублікованих кадрах спортсмен позує в обіймах дружини. Нова публікація миттєво викликала ажіотаж у мережі та за лічені години зібрала тисячі вподобань і сотні коментарів від шанувальників.

Особливу увагу підписників привернули знімки Олександра зі старшою донькою Єлизаветою. На цих кадрах завжди суворий на ринзі чемпіон щиро посміхається та насолоджується спілкуванням із дівчиною.

Справжньою зіркою сімейного фотосету стала найменша донька Марія. Кадри з малечею вкотре довели, що попри світовий успіх і щільний графік тренувань, головним пріоритетом та джерелом сили для Усика завжди залишається його родина.

Що відомо про сім'ю Усика?

Олександр і Катерина познайомилися ще в шкільні роки в Сімферополі, коли йому було 15 років, а згодом у 2009 році пара офіційно одружилася. У подружжя четверо дітей: старша донька Єлизавета (2010 рік народження), сини Кирило (2013 рік народження) і Михайло (2015 рік народження), а також молодша донька Марія, яка народилася у 2024 році.

Нині сім'я живе між кількома країнами: Катерина, Єлизавета та маленька Марія переважно перебувають в Україні, тоді як Кирило і Михайло разом із бабусею та дідусем живуть в Іспанії, де хлопці активно займаються дзюдо. Катерина також регулярно відвідує синів в Іспанії.