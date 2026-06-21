У цьому матеріалі 24 Канал зібрав 5 маловідомих фактів із життя Катерини Усик. Вони стосуються минулого та теперішнього дружини українського чемпіона.

До теми Народилась у Росії, але фактично не жила там: звідки дружина Олександра Усика

Яким було дитинство Катерини Усик?

Катерина Усик народилась із проблемами зі здоров'ям. Вона важила всього 1,2 кілограми. Дівчинку близько 3 місяців виходжували лікарі в пологовому. На щастя, дівчинка виросла абсолютно здоровою дитиною.

Між іншим, Катерина Хмелевська (це її дівоче прізвище) народилась не в Криму та не на материковій Україні. Її рідним містом є російський Красноярськ. Однак його вона зовсім не пам'ятає, бо родина ще в дитинстві Катерини переїхала до Сімферополя.

Як Катерина познайомилась із Олександром Усиком?

Зі своїм майбутнім чоловіком Олександром Катерина познайомилась ще в школі. Їй тоді було 14 років, а йому – 15. Майбутній абсолютний чемпіон світу з боксу починав побачення з майбутньою дружиною на підвіконні, де читав їй вірші.

Спочатку дівчина бачила в спортсменові просто друга. Усику було непросто завоювати серце Катерини. Утім у цьому йому допоміг бокс. Перед одним із боєм Усик сказав дівчині, щоб вона пішла з ним на повноцінне побачення, якщо він виграє свій поєдинок.

Чим займається Катерина зараз?

Мало хто знає, чим зараз займається Катерина Усик. Вона не сидить на шиї в чоловіка, а має свій власний бізнес. Він пов'язаний із нерухомістю. Утім не йдеться про класичне будівництво будинків, коттеджів або таунхаусів.

Її бізнес радше можна назвати інвестиційним. Вона викуповує різні об'єкти нерухомості, наводить у них лад і продає дорожче. Фактично вона розпоряджається не чужою нерухомістю, як класичні рієлтори. Усе це майно оформлює на себе один із членів родини Усиків.