В этом материале "24 Канал" собрал 5 малоизвестных фактов из жизни Екатерины Усик. Они касаются прошлого и настоящего супруги украинского чемпиона.

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Каким было детство Екатерины Усик?

Екатерина Усик родилась с проблемами со здоровьем. Она весила всего 1,2 килограмма. Девочку около 3 месяцев выхаживали врачи в роддоме. К счастью, девочка выросла абсолютно здоровым ребенком.

Кстати, Екатерина Хмелевская (это её девичья фамилия) родилась не в Крыму и не на материковой Украине. Её родной город — российский Красноярск. Однако она его совсем не помнит, потому что семья ещё в детстве Екатерины переехала в Симферополь.

Как Екатерина познакомилась с Александром Усиком?

Со своим будущим мужем Александром Екатерина познакомилась еще в школе. Ей тогда было 14 лет, а ему — 15. Будущий абсолютный чемпион мира по боксу начинал свидания с будущей женой на подоконнике, где читал ей стихи.

Сначала девушка видела в спортсмене просто друга. Усику было непросто завоевать сердце Екатерины. Впрочем, в этом ему помог бокс. Перед одним из боев Усик сказал девушке, что она пойдет с ним на полноценное свидание, если он выиграет свой поединок.

Чем занимается Екатерина сейчас?

Мало кто знает, чем сейчас занимается Екатерина Усик. Она не сидит на шее у мужа, а имеет свой собственный бизнес. Он связан с недвижимостью. Впрочем, речь не идет о классическом строительстве домов, коттеджей или таунхаусов.

Ее бизнес скорее можно назвать инвестиционным. Она выкупает различные объекты недвижимости, приводит их в порядок и продает дороже. Фактически она распоряжается не чужой недвижимостью, как классические риэлторы. Всё это имущество оформляется на одного из членов семьи Усиков.