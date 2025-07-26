Дикі танці від Усика: чемпіон опублікував запальне відео з тренувань

Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у реванші та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні. Проте український боксер демонструє свою майстерність не тільки під час боїв.

Король хевівейту любить співати, танцювати між тренуванням та під час них. У мережі з'явилось відео з підбіркою танців Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку боксера у ТікТок.

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Як танцює Олександр Усик?

Олександр Усик розірвав соціальні мережі, опублікувавши відеопідбірку з дикими танцями. На кадрах можна побачити, як український чемпіон запалює під час різних тренувань.

На відео навіть потрапив момент з Дня народження доньки Олександра Усика. Фани українського боксера зацінили подібний перфоманс. Коротко: "Відео для гарного настрою".

Відеопідбірка з танцями Усика:

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня на "Вемблі" у Лондоні. Бій між українським чемпіоном та британським боксером завершився нокаутом у п'ятому раунді.

Раніше повідомляли про те, що Дмитро Сосновський знайшов боксера, який може перемогти Олександра Усика та перервати його серію без поразок. Тренер обрав британця.