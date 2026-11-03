Усик отримав несподіваний виклик від колишнього чемпіона світу

Колишній чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Кріс Біллем-Сміт заявив, що хотів би зустрітися на рингу з українським боксером Олександром Усиком. Британець не приховує зацікавленості в такому протистоянні.

Він вважає, що навіть на завершальному етапі професійної кар'єри українця поєдинок із ним був би особливою можливістю. Про це спортсмен розповів на ютуб-каналі talkSPORT Boxing.

Біллем-Сміт хоче провести бій з Усиком

Окремо Біллем-Сміт відзначив професійний підхід українця до підготовки та поведінку перед поєдинками.

Так. Гадаю, навіть зараз, коли він уже перебуває на завершальному етапі кар'єри, така можливість була б цікавою. Кожен хотів би отримати таку можливість,

– заявив боксер.

Він також високо оцінив досягнення Усика, відзначивши його виступи як у надважкій, так і в першій важкій вазі.

Він, безумовно, один із найвидатніших боксерів свого покоління, який досяг неймовірних успіхів. Думаю, багато хто знає його завдяки досягненням у надважкій вазі. Але те, чого він досяг у важкій вазі, з ким і де він бився, зокрема на території суперників, було просто феноменальним,

– сказав британець.

Усик планує завершити кар'єру у першій важкій вазі

Тим часом майбутнє Усика пов'язують із поверненням до першої важкої ваги (крузервейту). Українець розглядає можливість завершити професійну кар'єру саме в дивізіоні, де розпочав свій шлях до світового визнання.

За інформацією директора команди боксера Сергія Лапіна, 2027 рік може стати заключним етапом виступів Усика на професійному рингу. Однією з головних цілей українця є завершення кар'єри зі статусом абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.

Раніше також повідомлялося про можливий поєдинок Усика з Девідом Бенавідесом.