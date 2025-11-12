Проте залишаються, ті хто ще хоче битися з Усиком. Український боксер отримав виклик від неочікуваного суперника, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.
Хто хоче битися проти Усика?
Джошуа Едвардс розкрив список боксерів, з якими хотів би зустрітися в очному протистоянні. Американський боксер назвав трьох бажаних суперників.
Серед них Мозес Ітаума та Олександр Усика. А також Едвардс не проти побитися з Ентоні Джошуа.
Мозес Ітаума. Люди часто порівнюють мене з ним. Звісно, що Усик. Не найближчим часом, але я хочу вийти проти нього. І ще назву Ентоні Джошуа,
– розповів Едвардс.
Раніше Олександр Усик на Kyiv International Economic Forum розповів, коли він хоче завершити кар'єру. Український боксер заявив, що планує виступати у професійному риніз до 41 року.
Що відомо про Едвардса?
У професійному ринзі Джошуа Едвардс провів п'ять поєдинків. На його рахунку п'ять перемог та жодної поразки.
Востаннє він бився в андеркарді поєдинку Ортіс – Лубін, де зустрівся з Зено Вурісом.
Джошуа достроково переміг Вуріса, нокаутувавши його у третьому раунді поєдинку.