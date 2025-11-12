Проте залишаються, ті хто ще хоче битися з Усиком. Український боксер отримав виклик від неочікуваного суперника, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

Читайте також Усик може отримати несподіваного суперника: одного з боксерів він вже бив

Хто хоче битися проти Усика?

Джошуа Едвардс розкрив список боксерів, з якими хотів би зустрітися в очному протистоянні. Американський боксер назвав трьох бажаних суперників.

Серед них Мозес Ітаума та Олександр Усика. А також Едвардс не проти побитися з Ентоні Джошуа.

Мозес Ітаума. Люди часто порівнюють мене з ним. Звісно, що Усик. Не найближчим часом, але я хочу вийти проти нього. І ще назву Ентоні Джошуа,

– розповів Едвардс.

Раніше Олександр Усик на Kyiv International Economic Forum розповів, коли він хоче завершити кар'єру. Український боксер заявив, що планує виступати у професійному риніз до 41 року.

Що відомо про Едвардса?