Російського боксера висміяли в мережі за виклик Усика зі зброєю в руках

Російський боксер Артем Сусленков спробував публічно викликати на бій дворазового абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Через цей вчинок спортсмен став посміховиськом в інтернеті.

Росіянин вдався до провокації, опублікувавши фото у військовій формі з автоматом та відзначивши акаунти українського боксера. У дописі він поєднав спортивний виклик із погрозами та закликав промоутерів організувати бій.

Яка реакція соцмереж на допис Сусленкова

Заява російського спортсмена миттєво викликала шквал глузливих та гнівних коментарів. Користувачі соцмереж одразу звернули увагу на абсурдність ситуації, коли боксер фотографується зі зброєю, але водночас цинічно закликає до поєдинку "без політики".

Під публікацією з'явилися сотні дописів, у яких фанати боксу засумнівалися в розумових здібностях Сусленкова та нагадали йому про реальний статус у спортивному світі: "Ти хто взагалі, опудало? Ти горілки перепив?", "Бомж, йди проспися", "Де Усик, а де ти?", "Який тобі Усик, недоумок?", "Ноунейм вирішив пропіаритися на імені великого боксера".

Реакція користувачів соцмереж на допис Сусленкова / Фото скриншот коментарів з інстаграму

Вболівальники наголошують, що Сусленков не має жодних серйозних титулів і є абсолютним "ноунеймом" на світовій арені. Натомість Усик традиційно боксує лише з топовими суперниками, які довели свій клас у ринзі. Деякі коментатори іронічно додали, що українець, скоріш за все, навіть не підозрює про існування цього російського спортсмена.

Що відомо про плани Усика

Сам Усик на цю зухвалу витівку росіянина жодним чином не відреагував.

Нагадаємо, свій останній поєдинок він провів 23 травня проти Ріко Верховена, здобувши перемогу технічним нокаутом і втретє захистивши титул WBC у надважкій вазі.

Наразі український боксер зосереджений на підготовці до свого прощального поєдинку. Очікується, що цей бій відбудеться у США у 2027 році. Серед найбільш імовірних кандидатів на фінальний бій в кар'єрі Усика називають ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера.