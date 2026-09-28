За його словами, він використовує певні домовленості, щоб мотивувати дітей працювати над собою та відповідально ставитися до своїх обов'язків. Про це колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі розповів в інтерв'ю ютуб-каналу ConnectujMe.

Як Усик виховує своїх дітей

За словами Усика, він може запропонувати дитині винагороду за виконання певних завдань, зокрема фізичних вправ або читання книжки.

У мене є контракт із моєю дитиною. Я кажу: "Я даю тобі 100 доларів чи євро, але ти маєш зробити 100 віджимань, 100 присідань, пробігти 10 кілометрів, почитати книжку". Знаєте, я думаю, це хороший спосіб,

– розповів спортсмен.

Усик також пояснив, що таким чином хоче показати дітям цінність грошей і те, що їх потрібно заробляти.

"Дай мені 10 доларів". "Ні, дай ти мені 10 доларів. Чому я маю давати?", "Тому що в тебе є". Послухайте, у мене є, тому що я не віддаю все просто так. Я працюю. Я читаю,

– казав боксер.

Нагадаємо, Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей – двох доньок та двох синів. Через безпекову ситуацію, пов'язану з повномасштабною війною Росії проти України, родина наразі живе у двох країнах: сини Кирило та Михайло перебувають за кордоном, а доньки Єлизавета та Марія залишаються в Україні разом із матір'ю.