По его словам, он использует определенные договоренности, чтобы мотивировать детей работать над собой и ответственно относиться к своим обязанностям. Об этом бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе рассказал в интервью ютуб-каналу ConnectujMe.

Как Усик воспитывает своих детей

По словам Усика, он может предложить ребенку вознаграждение за выполнение определенных заданий, в частности физических упражнений или чтения книги.

У меня есть договор с моим ребенком. Я говорю: "Я дам тебе 100 долларов или евро, но ты должен сделать 100 отжиманий, 100 приседаний, пробежать 10 километров, прочитать книгу". Знаете, я думаю, это хороший способ,

– рассказал спортсмен.

Усик также пояснил, что таким образом хочет показать детям ценность денег и то, что их нужно зарабатывать.

"Дай мне 10 долларов". "Нет, дай ты мне 10 долларов. Почему я должен давать?", "Потому что у тебя есть". Послушайте, у меня есть, потому что я не отдаю все просто так. Я работаю. Я читаю,

– говорил боксер.

Напомним, Александр Усик и его жена Екатерина воспитывают четверых детей – двух дочерей и двух сыновей. Из-за сложной ситуации с безопасностью, связанной с полномасштабной войной России против Украины, семья сейчас живет в двух странах: сыновья Кирилл и Михаил находятся за границей, а дочери Елизавета и Мария остаются в Украине вместе с матерью.