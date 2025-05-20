Проте до цього обидва боксери мають провести хороший тренувальний табір. Аби підійти до очного протистояння у найкращій формі задля перемоги, повідомляє 24 канал.

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Усик запалив на тренуванні

Олександр Усик у соціальні мережі ТікТок поділився відео з тренувального табору в межах підготовки до бою проти Даніеля Дюбуа.

Король хевівейту запалив у танці під українську пісню. На задньому фоні видно екран, де транслюється перший бій між Усиком та Дюбуа.

Усик танцює на тренуванні: дивіться відео

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата проведення пекельної битви 19 липня 2025 року.

Раніше повідомляли, що Даніель Дюбуа зробив зухвалу заяву перед реваншем проти Олександра Усика. "Динаміт" на словах почуває себе дуже впевнено.