Усик підкорив публіку ефектним танцем на тренуванні: запальне відео
- Олександр Усик поділився відео з тренувального табору, де він танцює під українську пісню.
- Реванш Усик – Дюбуа відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні 19 липня 2025 року.
За декілька місяців Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа. Боксери зійдуться у пекельній битві за звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.
Проте до цього обидва боксери мають провести хороший тренувальний табір. Аби підійти до очного протистояння у найкращій формі задля перемоги, повідомляє 24 канал.
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Усик запалив на тренуванні
Олександр Усик у соціальні мережі ТікТок поділився відео з тренувального табору в межах підготовки до бою проти Даніеля Дюбуа.
Король хевівейту запалив у танці під українську пісню. На задньому фоні видно екран, де транслюється перший бій між Усиком та Дюбуа.
Усик танцює на тренуванні: дивіться відео
Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата проведення пекельної битви 19 липня 2025 року.
Раніше повідомляли, що Даніель Дюбуа зробив зухвалу заяву перед реваншем проти Олександра Усика. "Динаміт" на словах почуває себе дуже впевнено.