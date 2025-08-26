"Король хевівейту" зовсім скоро зможе зіграти за "вовків" у Кубку України. Артем Шабанов, ексгравець Полісся, висловився про Усика, як футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Дениса Бойка.

Що Шабанов сказав про Усика?

Артем Шабанов розповів, що круто, коли у команді є чемпіон світу з боксу. Футболіст в інтерв'ю Денису Бойку сказав, що Олександра Усика ніколи не бачили на тренуваннях.

Бойко поправив Шабанова, сказавши, що боксер приїздив на збори та навіть бив 11-метровий удар. Артем зрештою пригадав, що це було взимку, але заявив, що було круто, але ж Олександр не грав за команду.

Шабанов відповів на питання, чи не хотілось йому поставити корпус, граючи проти Олександра Усика на тренуваннях. Артем жартома висловився про таку можливість.

Головне, щоб він вид спорту не переплутав і не дав мені,

– сказав Шабанов.

Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився 19 липня 2025 року. Український боксер нокаутував Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді поєдинку.

