"Король хевивейта" совсем скоро сможет сыграть за "волков" в Кубке Украины. Артем Шабанов, экс-игрок Полесья, высказался об Усике, как футболисте, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойко.

Что Шабанов сказал об Усике?

Артем Шабанов рассказал, что круто, когда в команде есть чемпион мира по боксу. Футболист в интервью Денису Бойко сказал, что Александра Усика никогда не видели на тренировках.

Бойко поправил Шабанова, сказав, что боксер приезжал на сборы и даже бил 11-метровый удар. Артем в конце концов вспомнил, что это было зимой, но заявил, что было круто, но Александр не играл за команду.

Шабанов ответил на вопрос, не хотелось ли ему поставить корпус, играя против Александра Усика на тренировках. Артем в шутку высказался о такой возможности.

Главное, чтобы он вид спорта не перепутал и не дал мне,

– сказал Шабанов.

Напомним, что Александр Усик в последний раз дрался 19 июля 2025 года. Украинский боксер нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка.

