"Вирву тобі очі, а твій язик буде висіти з рота": представник команди Дюбуа погрожував Усику

Олександр Усик та Даніель Дюбуа 28 квітня провели дебютну дуель поглядів перед реваншем. Очна зустріч відбулась на лондонському "Вемблі".

Саме на цьому культовому стадіоні Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть реванш 19 липня 2025 року. Напруги битви поглядів не витримав британський боксер, який штовхнув непереможного українця. Однак Усик не став відповідати Дюбуа фізичною силою.

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Що Фокс відповів на пропозицію Усика

На цьому напруга не згасла. Емоційність продовжилась вже після очної дуелі. Але цього разу Усик посварився із представником команди "Динаміта" Джорджем Фоксом, який у минулому був професійним боксером, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Record.

Український чемпіон світу запропонував Фоксу влаштувати "стінку на стінку" між чотирма представниками обох команд. На що отримав негативну та водночас агресивну відповідь. Джордж своєю відповіддю пригрозив українцю.

Мені б це дуже сподобалося. Але я тобі скажу одне, брате, бокс – це бокс, але от життя це зовсім інша штука. В житті я вирву тобі очі, а твій язик буде висіти з рота. Можеш забути про цю ідею. Залишайся у боксі,

– відповів Фокс.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком та Дюбуа у серпні 2023-го залишився за українцем. Олександр переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді. Тепер Даніель впевнений у тому, що зможе взяти реванш та стати новим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Вже 29 квітня о 16:00 за київським часом боксери проведуть пресконференцію.