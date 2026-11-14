"Вхоплюся обома руками": британський боксер зацікавлений у двобої з Усиком

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В інтерв'ю The Fight Wire Райлі попросили уявити, якою була б його реакція в разі підписання контракту на бій з українцем. Боксер не міг приховати свого захоплення такою перспективою.

Як Райлі дивиться на бій з Усиком

29-річний британець поки не досяг рівня світового чемпіонства, але має пояс найкращого бійця крузервейту в Європі. За його словами, пропозиція бою з Усиком стала б для нього справжнім золотим шансом.

Усик – це талант покоління, справжня легенда. Тож якщо мені випаде шанс вийти проти одного з найвеличніших в історії, щоб здобути титул чемпіона світу – я вхоплюся за нього обома руками– пообіцяв Райлі.

Навіщо Усику бій з Бенавідесом

Цікаво, що на тлі такого сильного бажання битися з українцем Райлі все одно визнає, що не розуміє рішення Усика повернутися у крузервейт після того, як він досяг абсолютного максимуму у хевівейті.

Потенційний поєдинок Олександра з американцем Девідом Бенавідесом британець вважає новим викликом, який Усик сам собі захотів кинути у 39 років. Адже для цього доведеться пройти складний процес скидання ваги, а потім ще й повернути собі один з поясів, перш ніж відбудеться об'єднавчий двобій за абсолюта.