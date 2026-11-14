"Вхоплюсь обома руками": британский боксер заинтересован в поединке с Усиком

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В интервью The Fight Wire Райли попросили представить, как бы он отреагировал в случае подписания контракта на бой с украинцем. Боксер не смог скрыть своего восторга от такой перспективы.

Как Райли смотрит на бой с Усиком

29-летний британец пока не достиг уровня мирового чемпионства, но обладает поясом лучшего бойца в весовой категории крузервейт в Европе. По его словам, предложение о бое с Усиком стало бы для него настоящим золотым шансом.

Усик – это талант поколения, настоящая легенда. Поэтому, если мне выпадет шанс выйти против одного из величайших в истории, чтобы завоевать титул чемпиона мира, – я вхоплюсь за него обома руками– пообещал Райли.

Зачем Усику бой с Бенавидесом

Интересно, что на фоне такого сильного желания сразиться с украинцем Райли все равно признает, что не понимает решение Усика вернуться в крузервейт после того, как он достиг абсолютного максимума в тяжелом весе.

Потенциальный поединок Александра с американцем Дэвидом Бенавидесом британец считает новым вызовом, который Усик сам себе захотел бросить в 39 лет. Ведь для этого придется пройти сложный процесс сброса веса, а затем еще и вернуть себе один из поясов, прежде чем состоится объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона.