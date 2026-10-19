У суботу, 17 жовтня, на інстаграм-сторінці київського боксерського клубу ALL STARS з'явилися фотографії спортсмена під час тренування. Представники клубу лаконічно підписали світлини: "Чемпіон тут".

Усик тренується в Києві

На світлині також помітили тренера Єгора Голуба, який допомагав Усику готуватися до його останнього поєдинку проти Ріко Верховена. Бій відбувся у травні та завершився перемогою українського боксера.

Поки що залишається невідомим, чи Усик уже розпочав повноцінну підготовку до наступного бою, чи наразі лише підтримує фізичну форму. Офіційної інформації про дату та місце майбутнього поєдинку та ім'я суперника наразі немає.

Після тренування Усик побував на матчі Полісся – Динамо

Згодом Усик відвідав Житомир, де став гостем футбольного матчу між місцевим Поліссям і київським Динамо. Зустріч завершилася перемогою житомирської команди з рахунком 3:1.

Нагадаємо, у березні президент Полісся Геннадій Буткевич та український боксер офіційно підписали контракт, згідно з яким титулований спортсмен обійняв посаду першого віцепрезидента клубу.

Відтоді Усик регулярно відвідує матчі "вовків" і спілкується з футболістами, зокрема проводить із гравцями бесіди.