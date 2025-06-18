Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та WBO у хевівейті зупинив свій вибір на елітній марці BMW. Щоправда, Олександр Усик придбав далеко не одну з останніх моделей, пише 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

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Новий автомобіль Олександра Усика

Боксер придбав собі BMW 5 серії, 540 1997-го або 1998 року випуску. Вартість такого авто цих років коливається від 3 до 9 – 10 тисяч доларів.

В автопарку Усика вже були наступні автомобілі: Kia Sorento, Skoda Octavia, Volvo XC90, Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz G63 AMG 6×6, BMW M760Li, Audi RS Q8, Bentley Bentayga.

Відзначимо, що раніше Усик пожартував, що хотів би отримати новий автомобіль у випадку перемоги над Дюбуа. Тоді промоутер Френк Воррен відреагував на подібну заяву та додав, що подарує українцю коня із возом, якщо той програє. Натомість автомобіль буде подарований лише у випадку перемоги. Олександр наголосив на тому, що йому подобається модель Bentley Bentayga, вартість якої коливається орієнтовно у 250 тисяч фунтів.

Відомий промоутер своєю чергою запевнив, що готовий подарувати Усику ретро-автомобіль Bentley T-Series 1970 року випуску.